ياسمينا العبد تنشر كواليس مسلسل «موضوع عائلي 3»

كشفت الفنانة الشابة ياسمينا العبد عن صور حصرية من كواليس الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع ظهورها في حلقة اليوم.

وتجسد ياسمينا في المسلسل شخصية شيماء، الفتاة الشعبية التي تتشابك حياتها مع عائلة إبراهيم، الذي يؤدي دوره النجم ماجد الكدواني.

وظهرت ياسمينا في الصور إلى جانب نجوم العمل، ومنهم ماجد الكدواني، طه الدسوقي، سما إبراهيم، رنا رئيس، والمخرج أحمد الجندي.

يعرض مسلسل موضوع عائلي ٣ حصرياً على إحدي المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان. كتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.

وعلى صعيد آخر، ظهرت ياسمينا في حلقة منفصلة بعنوان "تفتيش مفاجئ" ضمن مسلسل ساعته وتاريخه.

وتدور أحداث الحلقة حول قضية الابتزاز الإلكتروني، ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد داش، ياسمينا العبد، خالد كمال، أحمد أمين، مايان السيد، وغيرهم. المسلسل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وعرض لها فيلم سكر ٢ في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، والفيلم يضم عدد كبير من الأبطال، ومن أبرزهم: ماجدة زكي، حلا الترك، ريهام الشنواني، معتز هشام، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر المهدي، وتدور أحداثه في إطار موسيقي استعراضي.

وتشارك ياسمينا في مسلسل لام شمسية، والمقرر عرضه في موسم رمضان ٢٠٢٥، ويضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

أحدث أعمال ياسمينا العبد هو مسلسل البحث عن علا ٢، وقدمت ياسمينا شخصية زينة صديقة نادية والتي تساعد علا في الترويج لمشروعها second chance.

يضم مسلسل البحث عن علا ٢ عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

شاركت ياسمينا العبد في موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل مسار إجباري، العمل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

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