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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: التعاون بين مصر واليونان وقبرص خطوة محورية تجاه تكامل الدول الثلاث

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أهمية استمرار التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان، والتنسيق بشأن التطورات والأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط من أجل تحقيق الاستقرار ووقف تصعيد الصراع في المنطقة.

وقال الرئيس السيسي خلال القمة المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة اليوم الأربعاء، إن التعاون بين مصر واليونان وقبرص يعتبر خطوة محورية تجاه تكامل الدول الثلاث واستمرار التعاون الاقتصادي بشكل وثيق.

وتابع، أنه لابد من استمرار تكثيف الضغوط من أجل التهدئة في المنطقة، لتحقيق الاستقرار والحد من الصراع، لما يترتب عليه من تداعيات كارثية.

وتستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر قبرص اليونان الشرق الأوسط