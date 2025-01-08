الفوج الرابع من الأشقاء السوريين يغادرون ميناء نويبع البحري

غادر الفوج الرابع من السوريين عبر ميناء نويبع البحري على متن العبارة "آيلة"، اليوم الأربعاء، حيث بلغ عددهم 132 شخصًا ليصل العدد الإجمالي 300 مواطن سوري غادروا ميناء نويبع منذ بدأ رحلات العودة، حيث تمت عملية المغادرة وسط تنظيم محكم وإجراءات سلسة لضمان راحتهم وسلامتهم، وذلك ضمن التعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية في مصر والأردن.

أشار اللواء أ.ح. مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إلي أن الهيئة بالتعاون مع السلطات الأردنية تواصل تقديم كافة التسهيلات اللوجستية والإنسانية لضمان عبور سلس وآمن للمسافرين السوريين. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام الإنساني لجمهورية مصر العربية بدعم الأشقاء السوريين وتيسير تنقلاتهم، وفقًا للمبادئ والقوانين الدولية.

وأكد اللواء عبد الرحيم، أن التنسيق مع إدارة ميناء نويبع وسلطات الجمارك والهجرة والجوازات ساهم في تسهيل جميع الإجراءات دون أي تأخير.

وقد عبر المسافرون عن شكرهم وتقديرهم لحسن التنظيم وسرعة الإجراءات وحفاوة الاستقبال، مما يعكس متانة العلاقات الأخوية والإنسانية بين الدول العربية.

تؤكد هيئة موانئ البحر الأحمر التزامها بتعزيز الخدمات المقدمة وتطوير البنية التحتية في جميع موانئها لضمان حركة نقل بحرية آمنة وسريعة، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري.