ads
الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: آلية التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان تجسد الروابك المشتركة بين شعوبنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس جمهورية قبرص ورئيس الوزراء اليوناني، خلال مشاركته بأعمال القمة العاشرة للألية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص التي تجسد الروابط القوية التي تجع بين شعوبنا وأصبحت نمذجا رفيعا للتعاون الإقليمي المتكامل.

وقال “السيسي” خلال القمة المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة اليوم الأربعاء، إن القمة الثلاثاية بين مصر وقبرص واليونان أثبتت على مدار السنوات الماضية أنها ليست مجرد أداة لبحث قضايا إقليمية بل هي شراكة راخة تهدف لتعزيز الاستقرار بمنطقتنا الذي يعتمد بشكل أساسي على التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قبرص اليونان مصر القاهرة