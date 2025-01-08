السيسي: آلية التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان تجسد الروابك المشتركة بين شعوبنا

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس جمهورية قبرص ورئيس الوزراء اليوناني، خلال مشاركته بأعمال القمة العاشرة للألية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص التي تجسد الروابط القوية التي تجع بين شعوبنا وأصبحت نمذجا رفيعا للتعاون الإقليمي المتكامل.

وقال “السيسي” خلال القمة المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة اليوم الأربعاء، إن القمة الثلاثاية بين مصر وقبرص واليونان أثبتت على مدار السنوات الماضية أنها ليست مجرد أداة لبحث قضايا إقليمية بل هي شراكة راخة تهدف لتعزيز الاستقرار بمنطقتنا الذي يعتمد بشكل أساسي على التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.