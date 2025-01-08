بالمستندات.. مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بشأن مستحقات أحمد رفعت

رد نادى مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص مستحقات اللاعب الراحل احمد رفعت، وذلك بالمستندات المرفقه.

وكان اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ألزم إدارة نادي مودرن بدفع مستحقات 22 مليون و250 ألف جنيه، وسداد مبلغ وثيقة التامين لورثة اللاعب الراحل أحمد رفعت، بعد أن تقدمت أسرة الراحل بشكوى لعدم حصولها على المستحقات المتأخرة.

رد مودرن سبورت

وأعلن نادي مودرن سبورت فى بيانه، أنه سدد كل مستحقات أحمد رفعت من يوم إصابته مرورا بوفاته حتى يومنا هذا وملتزم بسداد كافة مستحقات اللاعب لورثته حتى نهاية عقده، قائلاً:

“أولاً:- يؤكد نادي مودرن سبورت على إلتزامه الكامل بأداء كافة مستحقات ابن النادى المرحوم/ أحمد رفعت لورثته الشرعيين وذلك طبقاً للتعاقد المبرم بين النادي واللاعب، ويؤكد كذلك على أداء تلك المستحقات وفقاً للمواعيد المحددة بعقد اللاعب حتى نهاية مدته موسم 2025/2026”.

وتابع: “ثانياً:- أن النادي يقوم بأداء كافة مستحقات اللاعب طبقاً للعقد منذ إصابته وحتى اليوم وذلك في حساب شقيق اللاعب البنكي. (مرفق صور من الايداعات البنكية)”.

وأضاف: “ثالثاً:- تؤكد إدارة نادي مودرن سبورت أنها لم تقصر في أداء كافة حقوق اللاعب كاملة حال حياته ولورثته الشرعيين من بعد وفاته وذلك وفقاً لبنود عقد اللاعب واحتراماً للوائح والقوانين المنظمة لذلك وأنها مستمرة في أداء مستحقات اللاعب وفقاً للمواعيد المحددة بعقد اللاعب وحتى نهاية مدة العقد”.

واختتم مودرن بيانه قائلاً: “وفي النهاية تؤكد إدارة مودرن سبورت على أن اللاعب المرحوم: أحمد رفعت ابناً لنادي مودرن سبورت ولم نتخلى عنه لحظة واحدة منذ إصابته وحتى وفاته وإدارة النادي مستمرة في أداء كافة مستحقات اللاعب حتى نهاية مدة العقد بانتهاء موسم 2025/2026”.