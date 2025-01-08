توزيع 6150 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا في دمياط

دشن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم ، مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي " شتاء دافئ " بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الأستاذ جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط .

تم ذلك بمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتتضمن أولى مراحل إطلاق المبادرة التى تأتى تزامنًا مع فصل الشتاء بمشاركة المجتمع المدنى توزيع ٦١٥٠ بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بالمراكز والمدن من خلال الادارات الاجتماعية وفقًا للحصر الُمعد للفئات المستحقة

وأشاد " المحافظ " بجهود وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادة الدكتورة مايا مرسى ، لرعاية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم منظومة الحماية الاجتماعية .

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، عملية رد الشىء لأصله بطريق ١٩١ ، وذلك خلال الجولة التى أجراها اليوم ورافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

حيث تابع " المحافظ " خطة تنفيذ تلك الأعمال بالقطاعات الواقعة أمام مدينة الروضة و قرية الغوابين وأمام قرية أبو جريدة بتنفيذ من مديرية الطرق والنقل، ووجه بتنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية و مراعاة ترميم جميع القطوعات ، كما وجه أيضًا تعليماته إلى المهندس طارق بدوى مدير المديرية بسرعة تنفيذ عمليات رد الشىء لأصله بطريق الغوابين / العطوى ، و ذلك استجابةً لمطالب الأهالى وللتيسير على مرتادى الطريق.

وعلى جانب آخر، وخلال مروره بقرية أبو جريدة ، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " ، برصد كافة المخالفات وتقنين أوضاعها ومنع اى صور للاشغالات بحرم الطريق العام، و بحث موقف احد مضارب الأرز بالقرية والزامه بمراعاة اشتراطات التخزين و عدم أشغال الطريق .

