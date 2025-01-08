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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جنايات طنطا تحيل أوراق قاتل زوجته أمام حماته بكفر الزيات إلي المفتي

مجمع محاكم طنطا
مجمع محاكم طنطا
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أصدر رئيس  محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم حكما عاجلا بإحالة اوراق المتهم بقتل زوجته أمام حماته وأطفالهما بعدة طعنات، بقرية بنوفر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعدما رفضت العودة معه لمنزل الزوجية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا  بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل ربة منزل  بعد تعدى زوجها عليها بسلاح أبيض.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين مقتل" ب.ا" 32 سنة، ربة منزل، بعدما تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض وطعنها عدة طعنات أمام والدتها وأطفالهما، بسبب خلافات أسرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إدارة البحث الجنائي المباحث الجنائية شرطة النجدة