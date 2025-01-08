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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: القمة المصرية اليونانية القبرصية تمثل شراكة راسخة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في إطار القمة العاشرة التي تجمع مصر وقبرص واليونان.

وأكد الرئيس السيسي أن القمة تمثل شراكة راسخة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة، والتصدي للتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجه الدول الثلاث.

وانطلقت القمة المصرية اليونانية القبرصية في قصر الاتحادية، بمصر الجديدة، حيث تجمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

على هامش القمة، يعقد المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاث، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات من البلدان الثلاثة.

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