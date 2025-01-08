مفتي الجمهورية ومحافظ الدقهلية يشهدان تسليم موقع فرع الإفتاء بالمنصورة

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية اليوم الأربعاء، تسليم موقع إنشاء مقر فرع الإفتاء بالدقهلية بشارع الجيش بمدينة المنصورة على مساحة نحو 430 متر، وأكد المحافظ على توفير سبل الدعم والتعاون المطلوب لسرعة الانتهاء من إنشاءها.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص مساحة 430 متر لصالح دار الإفتاء لإقامة فرع لها.

كما تم الانتقال لتفقد القطعة على الطبيعة بحضور لجنة مشتركة من المحافظة والإفتاء وتم تسليم المساحة المخصصة خالية من أي إشغالات أو تعديات، وأن القطعة أصبحت تابعة لدار الإفتاء للبدء في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بحي شرق المنصورة لاستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات لإنجاز المشروعات، ولتوفير الخدمات المطلوبة في مختلف المجالات تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم وتلبية مطالبهم.