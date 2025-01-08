محافظ أسوان يتابع جهود مديرية الطرق لرصف الشوارع الداخلية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان جهود مديرية الطرق من خلال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا على ضرورة أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

رصف الشوارع الداخلية بمركزى أسوان وإدفو

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود مديرية الطرق لرصف الشوارع الداخلية بمركزى أسوان وإدفو

أوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية وداخل قرى حياة كريمة.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بمركزى أسوان وإدفو فقد تم تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الداخلية بمناطق عزبة العسكر وعزبة الدابودية والرشكول والماستود بمركز أسوان، وأيضا شوارع أبو عقل ومدرسة إدفو بنين بمركز ادفو وذلك من خلال تركيب بلاطات الأنترولوك، وأيضا الرصف بالأسفلت بما ساهم في تسهيل حركة المواطنين، وتحقيق الشكل الجمالي بهذه الشوارع على الوجه الأكمل.

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