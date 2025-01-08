رشوان توفيق لـ "البوابة نيوز": أشارك في رمضان بمسلسل "وتقابل حبيب"

يخوض الفنان القدير رشوان توفيق السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعدد كبير من نجوم الفن.

وقال رشوان توفيق في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": “تعرضت لوعكة صحية منذ أيام بسبب التقلبات المناخية أدى إلى تواجدي في المنزل والتوقف عن التصوير، ولكن الآن الحمد لله رب العالمين حالتي الصحية تحسنت وعدت من جديد لاستكمال تصوير مسلسل وتقابل حبيب”.

رشوان توفيق ومسلسل “وتقابل حبيب” في السباق الرمضاني 2025

يشارك الفنان رشوان توفيق في مسلسل "وتقابل حبيب" مع كل من، ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد، أنوشكا، محمود ياسين جونيور، صلاح عبدالله، وآخرين.