خبراء: سوق الأسمنت في إفريقيا يشهد ازدهارا غير مسبوق

أكد خبراء الصناعة أن سوق الإسمنت في إفريقيا يشهد طفرة كبيرة مدفوعة بالتوسع العمراني السريع وزيادة مشاريع البنية التحتية والنشاط المتزايد في قطاع البناء.

وأوضح علي خان ساتشو، الرئيس التنفيذي للبوابة المالية لشرق إفريقيا، أن إفريقيا تعانى عجزًا هائلًا في البنية التحتية وقصة ديموغرافية ضخمة مستمرة في التطور، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات طويلة الأجل، بحسب تقرير لموقع "بيزنس أفريقا" الاخبارى.

وقال ساتشو: الصينيون ينظرون إلى المدى المتوسط ويرون في إفريقيا إمكانيات مشابهة للصين، ربما ليست بنفس التجانس أو الاستمرارية، لكنها تحمل قصة نمو مماثلة. وأعتقد أن هذا ما يدفعهم للاستثمار في القارة."

وفي هذا السياق، قال ساتشو ان الشركات الصينية بقيادة "هواكسين" استثمرت في تسعة مشاريع إسمنت جديدة في إفريقيا عام 2023، وخمسة أخرى في عام 2024. ومع وجود 10 مصانع بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 18 مليون طن سنويًا، أصبحت "هواكسين" ثاني أكبر منتج للإسمنت في إفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى الرغم من ذلك، أشار ساتشو الى ان شركة "دانجوتي" النيجيرية تظل الرائدة في المنطقة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 52 مليون طن. ويرى ساتشو أن دانجوتي تفهم السوق الإفريقية بعمق، مضيفًا: "لقد اتخذت رهانات كبيرة وأتوقع أن هذه الرهانات ستتوسع جغرافيًا. وأرى أن دخول الشركات الصينية إلى السوق يمثل بداية شيء أكبر،مع دخول المزيد من الشركات الصينية إلى السوق. وأتوقع أيضًا أن تبدأ كيانات أخرى من دول البريكس، مثل الهند وربما حتى البرازيل، بالنظر إلى القارة الإفريقية بشكل أكثر كثافة.

وأوضح ساتشو ان خبراء الصناعة يتوقعون استمرار الطلب القوي على الإسمنت في نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وغانا، حيث تشهد هذه الدول مشاريع تنموية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها، مشيرا الى ان توقعات نمو السوق فى دول غرب إفريقيا ستصل الى 2ر6 بالمائة بطاقة انتاجية تصل الى 80 مليون طن بحلول عام 2032.

ومع ذلك، حذر الخبراء من التحديات البيئية المرتبطة بإنتاج الإسمنت، مشيرين إلى ضرورة أن تركز الحكومات الإفريقية على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال سياسات قوية توازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الصناعة المحلية.

