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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية لمناقشة رسالة دكتوراه بالجامعة

محافظ الدقهلية يستقبل
محافظ الدقهلية يستقبل مفتى الجمهورية
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استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، في إطار زيارة المفتي للمشاركة في مناقشة إحدى رسائل الدكتوراة بجامعة الأزهر.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره وسعادته بزيارة فضيلة مفتي الجمهورية، قائلاً: شرفت المحافظة اليوم بزيارة عالم كبير من علماء الدين الإسلامي والذي أثرى الفتوى في مصر بآرائه الفقية الحكيمة والمستنيرة، والتي يسترشد بها الناس في أمور دينهم ودنياهم في الفصل بين المسائل الشرعية.

وأشاد محافظ الدقهلية بالأداء البارز لفضيلة مفتي الجمهورية، مشيدا بدوره الذي يعمل فيه بكل جهد للحفاظ على المكانة الرائدة لدار الإفتاء المصرية على المستويين المحلي والدولي، بما ينعكس على نشر صحيح الدين كما أراده الله، دون إفراط أو تفريط .

من جهته أعرب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عن سعادته البالغة لحفاوة استقبال محافظ الدقهلية، معربا عن تقديره لجهود المحافظ الملموسة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، لافتا إلى أن الدقهلية أنجبت لمصر أعلام في شتى المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية وغيرها .

وأهدى "محافظ الدقهلية" درع المحافظة إلى الدكتور عياد مفتي الجمهورية تقديراً له ولزيارته للمحافظة.

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