ضبط 278 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الفيوم.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالفيوم، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 1 إلى 6 يناير الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال الفترة من 1 إلى 6 يناير الجاري الجاري من ضبط ٢٠٠ قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية ٩٠ لتر مشروبات غازية -١١ علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير- 10 شكائر دقيق بلدي مدعم زنه الشيكاره 50 كجم محمله علي تريسكل ومغطاه بالحشائش - 10 شكائر زنه الشكارة الواحد 50 كيلو جرام قبل بيعها في السوق السوداء- 500 قطعه سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي- 16 كجم لحوم ذبح خارج المجزر الحكومي – 2150 كجم دقيق بلدي مدعم - 8كجم كبده منتهية الصلاحية - تصرف في كميه من السلع التموينية المدعمة بمبلغ 17924.5جنيه – 88 علبة بهارات منتهية الصلاحية - 1 طن دقيق مستهلكين عدد 33 شيكارة دقيق بلدى مستهلكين زنة الواحدة 30 كجم وذلك على احد التريسكلات قبل بيعه بالسوق السوداء - 160 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بإجمالي 8 طن محمله علي سيارة نصف نقل وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة - 107 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي 5.350 طن خمسه طن وثلاثمائة وخمسون كيلو جرام دقيق بلدى مدعم معاد نخله طبقا للتقرير المعملي من شركة مطاحن مصر الوسطى والدقيق معبأ في شكائر بيضاء اللون وذلك على احد السيارات النصف نقل - 450 عبوه سلع غذائية منتهية الصلاحية وذلك بأحد محلات البقالة - 100 علبه بويات ودهانات منتهى الصلاحية مختلفه الأوزان - 50 علبه سجائر كيلوباترا بيع بأزيد من السعر

كما تم تحرير عدد 128 محضر للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس-، عدم وجود قائمه وعدم نظافة ادوات العجين.

كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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