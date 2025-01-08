مصر أكتوبر: القمة المصرية اليونانية القبرصية تفتح آفاقا جديدة من تعزيز الشراكات الإقليمية

أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، أهمية استضافة مصر لقمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وأضاف «حلمي» في بيان له، أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص من النواحي الاقتصادية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري، يفتح آفاقا جديدة من تعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة وعلى رأسها التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القمة الثلاثية، سينعكس عنها زيادة في حجم التبادل التجاري المشترك وحجم الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة، وذلك من خلال الربط الكهربائي بين مصر واليونان، فضلا عن مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وتكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

وأوضح نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، أن مصر لا تتدخر جهدًا في وضع أزمات الدول العربية على رأس اهتمامتها، حيث تناولت القمة مناقشات ضرورة وقف إطلاق النار وتيسير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأهمية العمل نحو تنفيذ حل الدولتين، وكذلك وقف إطلاق النار في لبنان.