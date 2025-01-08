"خالد شيخ محمد" يغير موقف البنتاجون من صفقة "الإقرار بالذنب" لمنفذى هجمات 11 سبتمبر

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من محكمة استئناف فيدرالية يوم الثلاثاء منع اتفاقية إقرار بالذنب للمتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد والتي من شأنها أن تنقذه من خطر عقوبة الإعدام في واحدة من أعنف الهجمات على الإطلاق في الولايات المتحدة.

وزعمت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة قدمتها إلى محكمة استئناف فيدرالية في مقاطعة كولومبيا أن الحكومة ستتضرر بشكل لا يمكن إصلاحه إذا تم قبول إقرارات محمد واثنين من المتهمين الآخرين في هجمات 11 سبتمبر 2001، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقالت إن الحكومة ستُحرم من فرصة المحاكمة العلنية والفرصة "للسعي إلى عقوبة الإعدام ضد ثلاثة رجال متهمين بارتكاب فعل شنيع من القتل الجماعي تسبب في مقتل الآلاف من الناس وصدم الأمة والعالم".

وتفاوضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووافقت على صفقة الإقرار بالذنب لكنها رفضتها لاحقًا، ويزعم محامو المتهمين أن الصفقة سارية المفعول قانونيًا بالفعل وأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي بدأ جهود الإدارة لإبطالها، تصرف متأخرًا للغاية.

وعندما تم تقديم الاستئناف يوم الثلاثاء، كان أفراد عائلات نحو ثلاثة آلاف شخص قتلوا في هجمات القاعدة قد تجمعوا في القاعدة البحرية الأميركية في خليج جوانتانامو بكوبا لسماع إقرار محمد بالذنب المقرر يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يدخل الرجلان الآخران المتهمان بأدوار أقل أهمية في هجمات الحادي عشر من سبتمبر المحكمة الأسبوع المقبل.