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الأربعاء 08 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"القومي للإعاقة" و"الإنتاج الحربي" ينظمان ندوتين توعويتين حول مبادرة أسرتي قوتي

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
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نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص، ندوتين توعويتين حول المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في قطاع التدريب التابع للوزارة في منطقتي السلام وحلوان.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، في بيان صحفي، إن الندوتين استهدفت تدريب العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وناقشتا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وآليات تطبيقه. 

كما تناولت الندوتان العقوبات المتعلقة بالاستغلال أو انتحال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تطبيق القانون، وإجراءات الحصول على الخدمات من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.

من جانبها، أكدت أمل عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن هذه الندوات تأتي ضمن حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية تهدف إلى تنمية قدرات العاملين، وتعزيز الوعي الثقافي لديهم، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وزيادة إنتاجيتهم.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وزارة الإنتاج الحربي الإدارة العامة لشئون المرأة