الصين: تعاون شامل مع بريكس الكبرى نحو مستقبل عالمي مشترك

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع دول مجموعة "بريكس الكبرى"، مشيرًا إلى التزام الصين بروح الانفتاح والشمول لتحقيق تعاون مربح للجميع.

جاءت تصريحات قوه خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على إعلان البرازيل، التي تترأس مجموعة بريكس لعام 2025، انضمام إندونيسيا كعضو كامل العضوية في المجموعة، وأوضح قائلًا: "ترحب الصين بحرارة بانضمام إندونيسيا إلى عائلة بريكس".

وأوضح أن "بريكس" أصبحت منصة محورية لتعزيز التضامن بين الأسواق الناشئة والدول النامية، مؤكدًا أنها قوة دافعة لإصلاح نظام الحوكمة العالمية بما يخدم مصالح السلام والتنمية المشتركة.

وشدد قوه على أن المستقبل يحمل إمكانات هائلة لتعميق التعاون بين دول المجموعة، مشيرًا إلى أن انضمام أعضاء جدد يعزز مكانة "بريكس الكبرى" كفاعل رئيسي في إعادة تشكيل النظام الدولي.