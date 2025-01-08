تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة مسنة وسرقتها في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهمة "وفاء أحمد" 55 سنة، في اتهامها بإنهاء حياة مسنة وسرقتها، وذلك بقرية كفر عبود بمركز ابشواي، لجلسة الأول من فبراير المقبل وذلك بعد تنحي المحامي الاصلي للمتهمة، كما أمرت هيئة المحكمه انتداب محامي أخر للدفاع عن المتهمة.

ترجع وقائع القضية إلى اليوم الأخير من شهر أبريل الماضى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي بالعثور أحد المزارعين على جثة أعضاء بشرية داخل حقله بقرية كفر عبود التابع للوحدة المحلية لقرية أبو كساه.

انتقل لموقع الحادث اللواء محمود مفتاح مساعد مدير أمن الفيوم لقطاع غرب الفيوم، وأشرف على نقل أشلاء السيدة لمشرحة مستشفى أبشواى المركزى.

انطلق فريق من البحث الجنائى يقوده العميد أحمد خيرى رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة والعميد هانى تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، العميد حسن عبد الغفار رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم، وضم رئيس مباحث مركز شرطة مركز أبشواى، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم.

وتبين أن الأشلاء لسيدة مسنة تدعى عائشة محمد صاوى 65 عاماً - ربة منزل، مقيمة بكفر عبود مركز أبشواى وأنها متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام.

وكشفت التحريات، أن وراء مقتل السيدة عائشة، سيدة تدعى وفاء أحمد صابر ، 55 عاما، ربة منزل.

وأضافت التحريات، أن المتهمة اقتحمت منزل المجنى عليها ليلا وسحبتها إلى إحدى الحجرات، ثم قامت بطعنها بسكين، ثم أحضرت ساطور وقامت بتقطيعها إربا، وألقت بأجزاء جسدها فى الحقول القريبة من القرية، ظنا منها أن الحيوانات الضالة التهمت جسد السيدة العجوز وإخفاء الجريمة من أجل سرقة قرطها الذهبي لمرورها بضائقة مالية.