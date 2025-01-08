محافظ دمياط يتفقد رصف طرق فارسكور| صور

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عملية رد الشيء لأصله بطريق 191، وذلك خلال الجولة التي أجراها، اليوم الأربعاء، ورافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

حيث تابع المحافظ خطة تنفيذ تلك الأعمال بالقطاعات الواقعة أمام مدينة الروضة وقرية الغوابين وأمام قرية أبو جريدة بتنفيذ من مديرية الطرق والنقل، ووجه بتنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية و مراعاة ترميم جميع القطوعات، كما وجه أيضًا تعليماته إلى المهندس طارق بدوي مدير المديرية بسرعة تنفيذ عمليات رد الشىء لأصله بطريق الغوابين / العطوي، وذلك استجابةً لمطالب الأهالي وللتيسير على مرتادي الطريق.

وعلى جانب آخر، وخلال مروره بقرية أبو جريدة، وجه الدكتور أيمن الشهابي، برصد كافة المخالفات وتقنين أوضاعها ومنع أي صور للإشغالات بحرم الطريق العام، وبحث موقف أحد مضارب الأرز بالقرية والزامه بمراعاة اشتراطات التخزين وعدم إشغال الطريق.

كما تفقد محافظ دمياط طريق شطا بمدخل المحافظة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بمشروع تطويره والتي تأتي في إطار خطة المحافظة ويتم تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب.

حيث تابع المحافظ خطة رصف الطريق بالأسفلت وكذا الموقف التنفيذي الحالي بهذا المشروع الذي يتضمن التطوير الشامل للطريق بدايةً من نقطة التقاء المدخل مع الطريق الدولي الساحلي بطول 2800 متر طولى ليصبح كل اتجاه 3 حارات مرورية بعرض 303 متر للحارة الواحدة باجمالي 10.7 متر للاتجاه الواحد، بالإضافة إلى حارة خدمة بعرض 3.5 متر بالاتجاه الأيمن من دمياط إلى بورسعيد وإنشاء أرصفة، علاوة على إنشاء جزيرة وسطى ليصبح العرض الكلي 30 متر وإنشاء أعمدة إنارة وأعمال الزراعة لجانبى الطريق وإنشاء شبكة ري حديثة وشبكة لصرف مياه الأمطار.