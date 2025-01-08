محافظ بني سويف يتفقد مصنعين للأغذية بمنطقة بياض العرب

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم ، عددا من المصانع بمجمع بياض العرب شرق النيل، والذي تم إنشاؤه ضمن عدد من المجمعات الصناعية التي وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافظات لدعم وتطوير قطاع الصناعة والاستثمار.

رافقه خلال الجولة : أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية ، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف ومسؤولو فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

“غنيم” يتفقد مصنعين للأغذية بمنطقة بياض العرب شرق النيل ببني سويف

بدأ المحافظ جولته بتفقد مصنع الرياض للصناعات الغذائية والحلوى الجافة ،وتجول داخل أقسام وخطوط إنتاج المصنع ، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 23ملايين جنيها ، مناقشا مراحل وخطوط الانتاج، والأسواق المستهدفة في المراحل المختلفة ،ونسب المكونات المحلية في المنتج النهائي ، ومعايير الجودة التي يسعى المصنع للوصول إليها، حيث أوضح المدير المسؤول أن المصنع المٌقام على مساحة 1290 متر " عبارة عن 3 وحدات " داخل قطاع الصناعات الغذائية بالمجمع الصناعي،يعمل في مجال إنتاج الحلويات الجافة من ( الحلوى المُغطاة بالشيكولاته، وشيكولاتة سادة " قطع وقوالب" وحلوى جلاتينية ، ملبس ، فوريهات ،وغيرها من الأنواع

تضمنت الزيارة مصنع زد فودز "Z Foods" لتعبئة وتغليف المواد الغذائية المختلفة بتكلفة استثمارية 10.5مليون جنيها،، ويعمل به نحو 50من العمال والإداريين، حيث تفقد المحافظ مراحل وخطوط الإنتاج ومنظومة الأمن والسلامة وكافة الاشتراطات بالأقسام والعنابر، و استمع من مدير المصنع لبعض التفاصيل الخاصة بالإنتاج والأسواق التي يذهب لها المتتج ،سواء المحلية أو التصدير، حيث ينتج المصنع زيوت الطعام والمسلى النباتي، ويتم تصديرها لبعض دول آسيا وأفريقيا مثل جنوب أفريقيا وموريشيوس وفلسطين ،فيما يتم توجيه معظم الإنتاج للسوق المحلي

ووجه المحافظ مسؤولى المنطقة وفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية باتخاذ كل ما يلزم حيال أية مشكلة تواجه المستثمرين وبما يخدم العملية الانتاجية بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بأعمال التوسعات وزيادة النشاط وتوفير ما يلزمهم من وحدات إضافية لتلبية التوسعات ،مؤكداً أهمية زيادة الاعتماد على استخدام المكون المحلي من الخامات المستخدمة في التصنيع ، بما يُسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز جهود تحقيق التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها وفق رؤية متكاملة .