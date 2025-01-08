رئيس القومي للمرأة تلتقي بممثلي هيئة تنمية الصعيد لبحث سبل التعاون

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، اللواء أركان حرب المهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر المجلس، وبحضور كلا من الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة إيناس فاروق التلاوي مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وذلك لاستكمال التعاون الجاري بين الجانبين ولمناقشة سبل تمكين المرأة في محافظات الصعيد.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن المجلس يولى اهتمامًا كبيرًا بدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر التشبيك مع مختلف الجهات والمؤسسات، وثمنت التعاون مع الهيئة في العديد من المشروعات التكميلية ودعت إلى استكمال التدريبات الحرفية للنساء بالمجمعات والمشاغل الخاصة بالهيئة مع التركيز على المشروعات الزراعية وتدوير المخلفات، وبخاصة مشروع إنتاج سماد الكومبوست، ومشروع تجفيف الطماطم لدعم وتوسيع الرقعة الزراعية، مع تسويق منتجات هذه المشروعات للدفع بعجلة الإنتاج وتوريدها للسوق المحلي، ضمن مفهوم التسويق من أجل التصنيع والذي تتبعه الهيئة في منتجاتها.

كما أشارت المستشارة أمل عمار، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بإنتاج المستلزمات الطبية بأيدي النساء، مثل صناعة الكمامات والقطن الطبي من أجل توفيرها للمستشفيات، وهو ما يوفر فرص عمل متنوعة للنساء في المحافظات، مسلطة الضوء على ضرورة الاهتمام بالتسويق بشكل فعال عبر التعاون مع الهيئة والمحافظين.

وأكد اللواء شريف أحمد صالح على سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتطلعه لاستكمال الجهود المبذولة، موضحا أنه تم توفير فرص عمل للسيدات بمجمعات الصناعات الحرفية التابعة للهيئة، وذلك بالتعاون مع المحافظين بكل من محافظات "أسوان والأقصر والمنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج وقنا"، والتي تشمل 47 مشروعا تابعا للهيئة.

يذكر أن هيئة تنمية الصعيد تدير 14 مجمع حرفي في المحافظات المختلفة، منها 5 في محافظة أسوان، و3 في محافظة الأقصر، وساهمت هذه المجمعات الحرفية في توظيف 197 سيدة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بواقع 97 سيدة بمحافظة أسيوط و100سيدة بمحافظة قنا، حيث تم تدريبهن على حرفة الخياطة، وسوف يتم تأهيل النساء في محافظة الفيوم على حرفة تصنيع السجاد.

ومن المنتظر أن تمتد هذه المشروعات في محافظات البحر الأحمر وحلايب وشلاتين لاستكمال مسيرة التدريب وتأهيل المرأة الصعيدية بالتعاون مع المجلس، بما يتلائم مع حاجة كل محافظة.