أستاذ علاقات دولية: القمة المصرية اليونانية القبرصية تأتي في توقيت مهم جدا

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية التي تعقد اليوم في القاهرة تأتي في توقيت هام جدًا، مشيرًا إلى أن هذه القمة هدفها تعزيز سبل التعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية وخاصة الموجودة في منطقة البحر المتوسط منها على سبيل المثال ما يحدث في قطاع غزة والتطورات في سوريا إضافة إلى الأزمات التي تحدث في ليبيا أيضًا تشكل تحديات.

وأضاف عاشور في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا لايف" اليوم الأربعاء، أن مصر واليونان وقبرص لهم مصالح مشتركة كثيرة، حيث إن هناك تحديات كثيرة منها التحديات الخاصة بالمجال السياسي، مشيرًا إلى أن المستوى الاقتصادي بين الدول الثلاث هو المستوى الأكثر أهمية لتلك الدول وهو تعزيز التعاون في مجال الطاقة خاصة ما بين مصر واليونان لأن هناك مشروع ربط كهربائي ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتابع، أن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص تعزز أوجه التعاون والاستفادة المتبادلة من كافة المشروعات المزمع إبرامها ما بين مصر واليونان وقبرص على حوض البحر المتوسط.