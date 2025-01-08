إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة أجرة بشجرة في الفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة أجرة "صندوق " كانوا يستقلونها بشجرة، بطريق طامية السرب الزراعي، بدائرة مركز شرطة طامية، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة"صندوق " بشجرة بطريق طامية السرب الزراعي عند مدخل قرية منشاة الجمال بمركز طاميه، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث اصطدام السيارة بشجرة، على الفور، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما أكدوا أنّ الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.