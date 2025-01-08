القانون يحدد ضوابط للحفاظ على حق العلامات التجارية المشهورة.. تعرف عليها

نصت المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أحقية صاحب العلامة التجارية المشهورة عالميًا وفي جمهورية مصر العربية التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل داخل مصر، فقد أكد التشريع أنه يجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة العلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة التمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة.

ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدى هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.