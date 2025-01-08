الصين وإفريقيا تطلقان الحزام الشمسي لقيادة الثورة الخضراء

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال زيارته لجمهورية الكونغو، عن تعاون استراتيجي بين الصين والدول الأفريقية لإطلاق برنامج "الحزام الشمسي الأفريقي"، في خطوة تهدف إلى تمكين القارة من تحقيق التنمية الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية.

وخلال اجتماعه مع الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، أشاد وانغ برؤية القيادة الأفريقية في مواجهة تحديات تغير المناخ، مؤكداً أن التعاون الصيني-الأفريقي أثمر حتى الآن عن بناء محطات طاقة كهروضوئية بقدرة تتجاوز 1.5 جيجاوات، مما وفر الكهرباء لآلاف المنازل عبر القارة.

وأوضح وانغ أن الصين تسعى إلى تنفيذ خطة عمل شراكة التنمية الخضراء، مع التركيز على تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة المتفق عليها في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك)، مشدداً على ضرورة التزام الدول المتقدمة بمسؤولياتها التاريخية لدعم الدول النامية، وخاصة الأفريقية، في مواجهة التغير المناخي.