هندسة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في مسابقة تصميم الدوائر الإلكترونية

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن حصول فريق "تسلا" من طلبة قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، على المركز الأول في المسابقة العالمية IEEE CASS Student Design Competition (SDC 2024/2025) ، والتي أقيمت بجامعة النيل بمشاركة 20 فريقًا من مختلف الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا الفوز يعد بمثابة إنجاز كبير يعكس مدي تفوق طلبة الجامعة في مجال التعليم الهندسي والتعلم العملي، مشيرًا إلى أنه تم تصميم المشروع بالكامل داخل معامل قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بالجامعة باستخدام مكونات محلية، مما يعكس قدرة الطلبة على تطبيق معارفهم العملية في حل مشاكل حقيقية.

وقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير لفريق تسلا بكلية الهندسة بالجامعة، على ماحققوه من إنجاز كبير، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في تلك المسابقات لتعزيز الثقة في مجال الخبرات العلمية التي يمتلكها طلبة الجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على تشجيع جميع طلابها في مختلف الكليات والأقسام على الابتكار والتنافس في المسابقات العلمية لتوسيع آفاقهم وتعزيز قدراتهم.

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنه بعد فوز فريق كلية الهندسة بالجامعة في المرحلة الأولى من المسابقة على مستوى جمهورية مصر العربية، وسيتم تأهل الفريق الآن للمنافسة في المرحلة الإقليمية بالمنطقه 8 لمنظمة IEEE (إفريقيا وآسيا وأوروبا)، وفي حال تأهله سيقوم بالمشاركة في المرحلة النهائية التي ستُعقد في مؤتمر ISCAS 2025 في لندن، المملكة المتحدة.

وأشار الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، إلى أن المشروع الذي قدمه فريق "تسلا" عبارة عن تصميم لـ Electronics KIT الهدف منه هو تحسين تجربة التعلم العملي للطلاب من خلال السماح لهم بتوصيل الدوائر وملاحظة ما درسوه نظريًا في الواقع من خلال راسم الذبذبات (Oscilloscope) الموجود في الـ KIT، كما أنه قادر على فهم كيفية تصنيع هذه الدوائر بنفسه وباستخدام المرجع أو الدليل المرفق مع الـ KIT والذي يشرح الأجزاء النظرية والعملية وطريقة اختبار الدوائر ومحاكاة كل دائرة وحتى تصميمها على الـ PCB.