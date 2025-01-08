قصة ميلاد المسيح لأول مرة بلغة الإشارة

أنتج المركز الإعلامي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فيلما قصيرا لقصة ميلاد السيد المسيح لأول مرة بلغة الإشارة، بمشاركة ممثلين من الصم وضعاف السمع.

وعُرضت القصة على حلقات متتالية على صفحة "بالإشارة" عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لكنيسة الصم الأسقفية، لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين.

وأشار مخرج الفيلم محب نعيم، إلى الصعوبات التي واجهها الفريق خلال إعداد هذا العمل، مؤكدًا أن التحدي الأكبر تمثل في ترجمة النص إلى لغة الإشارة بشكل دقيق، مع الحفاظ على قدسية القصة ومعانيها الروحية.

وأضاف أن تدريب الممثلين من الصم على التمثيل التعبيري ابهرنا بإمكانياتهم وأدائهم المتميز الذي ساعدنا للوصول إلى هذا المستوى من الإبداع.

الجدير بالذكر أن صفحة “بالإشارة” على منصات التواصل الاجتماعي تُعد إحدى المبادرات المميزة التي أطلقتها الكنيسة الأسقفية عبر المركز الإعلامي التابع لها في عام 2023.

إذ تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين من الصم وضعاف السمع، من خلال تقديم محتوى متنوع يشمل الجوانب الدينية والثقافية، بالإضافة إلى تقديم محتوى نفسي يسهم في تعزيز الوعي والثقافة لديهم.

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