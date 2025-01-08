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الأربعاء 08 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

قصة ميلاد المسيح لأول مرة بلغة الإشارة

فيلم قصير لقصة ميلاد
فيلم قصير لقصة ميلاد السيد المسيح
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أنتج المركز الإعلامي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فيلما قصيرا لقصة ميلاد السيد المسيح لأول مرة بلغة الإشارة، بمشاركة ممثلين من الصم وضعاف السمع.

وعُرضت القصة على حلقات متتالية على صفحة "بالإشارة" عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لكنيسة الصم الأسقفية، لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين.

وأشار مخرج الفيلم محب نعيم، إلى الصعوبات التي واجهها الفريق خلال إعداد هذا العمل، مؤكدًا أن التحدي الأكبر تمثل في ترجمة النص إلى لغة الإشارة بشكل دقيق، مع الحفاظ على قدسية القصة ومعانيها الروحية. 

وأضاف أن تدريب الممثلين من الصم على التمثيل التعبيري ابهرنا بإمكانياتهم وأدائهم المتميز الذي ساعدنا للوصول إلى هذا المستوى من الإبداع.

الجدير بالذكر أن صفحة “بالإشارة” على منصات التواصل الاجتماعي تُعد إحدى المبادرات المميزة التي أطلقتها الكنيسة الأسقفية عبر المركز الإعلامي التابع لها في عام 2023. 

إذ تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين من الصم وضعاف السمع، من خلال تقديم محتوى متنوع يشمل الجوانب الدينية والثقافية، بالإضافة إلى تقديم محتوى نفسي يسهم في تعزيز الوعي والثقافة لديهم.

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المركز الإعلامي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فيلم قصير قصة ميلاد السيد المسيح لغة الإشارة ممثلين ضعاف السمع الصم