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الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة.. توزيع ألحفة على 500 أسرة بقرى الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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 نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" فى توزيع الحفة الشتاء على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى العامرية ومناشي الخطيب ودمشقين وهوارة عدلان واللاهون بمركز الفيوم، وذلك تنفيذًاً لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.
وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن توزيع الألحفة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من االبطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

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