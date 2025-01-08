بالفيديو.. تفاصيل إطلاق الأوقاف مبادرة لإحياء "الكتاتيب" في محافظات مصر

أكد علي الدين أبو عوض، مدير الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تعي أهمية وضع الضوابط العامة لمبادرة إحياء "الكتاتيب" في جميع محافظات مصر.

وقال "أبو عوض" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إن مبادرة إحياء "الكتاتيب" تم إطلاقها منذ فترة، ويتم الآن تلقي طلبات المشاركة ممكن يرغبون في فتح الكُتَّاب، ولكن ستكون بشروط وضوابط.

وتابع، أن الكتاتيب تغرس قيمة الوطن وحبه في النفوس، وتبث الأمل والمحبة، بالإضافة إلى ان الكتاتيب في القرى والمدن ملزمة بقراءة الفاتحة يوميًا في نهاية عملها بنية حفظ مصر وأهلها، موضحًا أنه من شروط وضوابط فتح الكُتَّاب؛ عمل معاينة للمكان الذي يقوم بالتحفيظ فيه، للوقوف على مدى صلاحيته من عدمه، وموافاة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالبيانات التالية: اسم الكتاب - موقعه - اسم القائم عليه - المؤهل - الوظيفة - التليفون - الرقم القومي - إقرار من المديرية بصلاحية المكان للتحفيظ.