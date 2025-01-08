مصرع شخصين وإصابة 4 أخرين في حادث تصادم مروع بطريق الواحات البحرية

لقي شخصان مصرعيهما، وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم 4 سيارات وأتوبيس بطريق الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالكيلو 80 كيلو بطريق الواحات البحرية.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام 4 سيارات وأتوبيس نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.