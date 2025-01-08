"شبورة مائية وأمطار".. الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدًا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما سيكون الطقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وقد يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ويتوقع أن تشهد بعض المناطق في أقصى غرب البلاد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

كما ستظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22°، الصغرى 12°

السواحل الشمالية: العظمى 20°، الصغرى 11°

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 24°، الصغرى 14°

شمال الصعيد: العظمى 23°، الصغرى 7°

جنوب الصعيد: العظمى 25°، الصغرى 10°