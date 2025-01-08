اتحاد السلة يُعلن استضافة مصر تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية لسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، موافقة الاتحاد على تنظيم منافسات، التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة للسيدات.

وجاءت موافقة اتحاد السلة على قرار استضافة التصفيات الأفريقية، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأخير.

ومن المقرر أن تقام التصفيات الأفريقية لسيدات كرة السلة، خلال الفترة من 3 وحتى 8 فبراير المقبل.

ويشارك في التصفيات 6 منتخبات كما يلي :" المنتخب المصري - المنتخب الكيني - منتخب جنوب السودان - منتخب أوغندا - منتخب بوروندي - منتخب تنزانيا".

وتقام منافسات تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية لكرة السلة، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويقود الجهاز الفنى لمنتخب سيدات كرة السلة الكابتن عمرو عاصم مديرا فنيا، ومعه أحمد إبراهيم مدرب، عليا محمود مدرب مساعد، آلاء مصطفى إدارية، عبدالله عادل مخطط أحمال، فاطمة البرعى علاج طبيعى، محمد جابر محلل أداء، بينما إيمان جمال استشفاء.