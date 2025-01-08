رئيس مياه الغربية يجري زيارة مفاجئة للمشروعات المنفذة بفرع الشركة في طنطا

قام الدكتور مهندس حمدى محمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، بجولة تفقدية مفاجئة تزامنا مع الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الميلاد وذلك لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى مدينة طنطا .

حيث تم تفقد مشروعات إعادة التأهيل لمحطات رفع الصرف الصحى بمدينة طنطا على النحو التالى :

تفقد مشروع إعادة تأهيل محطة رفع كفر عصام وخط الطرد بطول أكبر من ٤ كليو متر حيث تم تفقد محطة الرفع وكذلك أعمال الربط داخل غرفة الدفع النفقي لخط الطرد قطر 800 مم من الزهر المرن.

كما تفقد مشروع إعادة تأهيل محطات رفع العمري وبطرس وخط الطرد حيث تفقد أعمال التشغيل لمحطة رفع العمري وكذلك أعمال التغويص لبيار محطة بطرس بقطر 8 متر وذلك لعمق اكبر من 12 مترا .

- تفقد مشروع إعادة تأهيل محطات رفع العجيزي والشيتي والجلاء، حيث تم تفقد تجارب التشغيل لمحطة رفع الشيتي وكذلك نهو الأعمال والتركيبات الميكانيكية بمحطة رفع العجيزي .

تأتى هذه الجولة ضمن الجولات الميدانية على مستوى أفرع الشركة والمحطات المختلفة للوقوف على مدى الوصول للانتهاء من نسب تنفيذ المشروعات ومتابعة كفاءة المحطات واتباع الإجراءات الخاصة بالتشغيل.