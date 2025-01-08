محافظ البحيرة: جار تنفيذ 6 مشروعات للحماية المدنية خلال عام 2025

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه ضمن جهود المحافظة لتعزيز قدرة الحماية المدنية على التدخل السريع والفعال في مواجهة أي طارئ أو حادث، فإنه جاري تنفيذ 6 مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للحماية المدنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه.



وتتضمن هذه المشروعات شراء 2 سيارة إطفاء متوسطة بتكلفة 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى شراء معدات إطفاء وإنقاذ وملابس إطفاء بتكلفة 5 مليون جنيه، وكذا شراء 2 سيارة "بك آب" حاملة ماكينات بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

كما تشمل الخطة شراء معدات مفرقعات بتكلفة 500 ألف جنيه، ومعدات إنقاذ نهري بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، فضلا عن إجراء عمرات جسيمة لسيارات الخاصة بالإطفاء والإنقاذ بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، مما يساهم في رفع مستوى الجاهزية لمواجهة المخاطر وتحسين استجابة فرق الإطفاء والإنقاذ.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن تنفيذ هذه المشروعات يهدف إلى ضمان أمن وسلامة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة، مع توفير معدات وتجهيزات حديثة تواكب أحدث التقنيات في مجال الحماية المدنية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة العامة.