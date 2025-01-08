الصحة: تقديم 120 ألف خدمة طبية خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

أعلنت وزارة الصحه والسكان، عن تقديم 120 ألف خدمة طبية وعلاجية في جميع المحافظات بالجمهورية خلال تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتأمين الاحتفالات والاحداث الكبرى للدولة المصرية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ،أن خطة التأمين الطبي استهدفت دور العبادة والكنائس، والاديرة ، والحدائق والمتنزهات، وذلك من خلال 35 قافلة متنقلة تشمل تخصصات "باطنة، أمراض مزمنة، واسنان، وأطفال"، بالاضافة الى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة التى تضمنت مبادرة علاج الامراض المزمنة ،ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية، ومبادرة دعم صحه المرأة ومبادرة العناية بصحة الام والجنين، مع تواجد عيادات صحة الفم والأسنان، وعيادات تنظيم الاسرة، لتقديم الخدمه الطبية والتوعوية للمواطنين.

وأشار "عبدالغفار" الى أن فرق التوعية والتواصل المجتمعى قدمت التوعية الصحية لأكثر من 885 الف مواطن في جميع المحافظات بأهمية وأساليب الوقاية من الامراض المعدية والتنفسية مع التعريف بخدمات المبادرات الرئاسية «100مليون صحة» التى تقدمها وزارة الصحة والسكان وذلك بمحيط وداخل الكنائس والاديرة وفى الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن التجمعات .

وأكد "عبدالغفار" انتظام سير العمل بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية خلال الاحتفالات وتواجد الفرق الطبية وتأهبها خاصة بأقسام الطوارئ، فضلاً عن انتشار سيارات الاسعاف وتمركزها بمحيط الحدائق والمتنزهات والكنائس والطرق والمحاور السريعة، لافتاً الى عمل فرق التدخل السريع، والتنسيق الكامل بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة فى المستشفيات الجامعية لنقل الحالات المرضية.

وأكد "عبد الغفار" حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال الاحتفالات الدينيه والتجمعات وذلك ضمن خطه الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمات علاجية ووقائية.

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