محافظ أسوان: بدء تنفيذ الخطة العاجلة لـ 10 مشروعات باعتمادات 500 مليون جنيه

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للمهندس عامر أبو حلاوة رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد ، والذى تم تكليفه وفقاً للتنسيق بين المحافظ ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى لتولى مسئولية فرع الشركة خلال الفترة الحالية .

محافظ أسوان يلتقي برئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد

جاء ذلك فى ظل الإهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، وبمتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

وخلال اللقاء شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة البدء فوراً فى تنفيذ الخطة والإجراءات العاجلة التى كشف عنها وزير الإسكان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد خلال الأحد الماضى بمبنى ديوان عام المحافظة ، والتى تتمثل فى تنفيذ 10 مشروعات فى فترة زمنية تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر بإعتمادات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه ، وهو الذى يتطلب أهمية الإستغلال الأمثل لتوجيه هذه الإعتمادات فى المسار الصحيح وتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها بما ينعكس بالإيجاب على تحسين خدمة التغذية للمياه بنطاق مدينة أسوان بحيث يتم تنفيذ الأعمال تحت مراقبة وإشراف الشركة للوصول للجودة المطلوبة .

ووجه رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى سرعة مراجعة كافة الأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة السابقة ، على أن يتكامل ذلك بالتنسيق مع المعونة السويسرية للإستعانة بخبراتها فى إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى للشركة ، مع الدفع بعناصر تمتلك الخبرة والكفاءة من خارج الشركة لدعم وإنجاح منظومة العمل التى تصب فى تقديم أفضل خدمة للمواطن الأسوانى .

وأكد إسماعيل كمال على أن يتوازى ذلك مع إعداد دراسة متكاملة خلال أسبوعين أو 3 أسابيع بالمتطلبات والإحتياجات المختلفة من المعدات والإمكانيات المتنوعة والدعم المالى المطلوب لها ، ليتم عرضها فى إجتماع تنسيقى يتم تنظيمه بالمحافظة بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لوضع آلية تنفيذ الدراسة وتوصيات التقييم بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة .

التجهيز لتنفيذ الخطة المستقبلية بإعتمادات 1.3 مليار جنيه

وكلف بأن يتكامل مع ذلك أيضاً الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروعات الخطة المستقبلية المستهدف تنفيذها على مدار عام ونصف ، والتى أعلن عنها وزير الإسكان بإعتمادات مالية تصل إلى 1.3 مليار جنيه لدعم وتقوية شبكات وخطوط وروافع مياه الشرب والصرف الصحى .

كما وجه المحافظ بأهمية المتابعة اليومية لأى أعمال بإعتبار أن ذلك يمثل سر النجاح فى أى منظومة مؤسسية ، مع تفعيل خدمة الخط الساخن 125 لتلقى أى بلاغات أو شكاوى لسرعة التفاعل والتدخل لوضع الحلول الفورية لها .

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