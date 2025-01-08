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الأربعاء 08 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10سنوات لعاطل وربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10سنوات لعاطل وربة منزل، في حيازة المواد المخدرة وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة السلام .

  وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات حقيبة هع بها  جوهر  الحشيش المخدر المدرج، بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكشف تقرير المعمل الجنائي ،أن السلاح الناري المضبوط بندقية خرطوش وبها ذخيرة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال ،وتتفق مع السلاح الناري محل الضبط.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت  معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة ،وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي المتهم  عاطل وربة منزل برفقته  بدائرة القسم  وبحوزتهما شنطة سودا ء اللون بها من مخدر الحشيش ، سلاح ناري وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، ومبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامي، وهاتف محمول للتواصل مع عملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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