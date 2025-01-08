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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"والله ما طلبت الطلاق".. داليا مصطفى تكشف حقيقة انفصالها عن شريف سلامة

داليا مصطفى وشريف
داليا مصطفى وشريف سلامة
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ردت الفنانة داليا مصطفى على سؤال من إحدى معجبيها، حول طلب الطلاق من الفنان شريف سلامة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشرت داليا فيديو وعلقت عليه قائلة: "أنا هسألكم.. مبدئيًا ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف، فيه ست مصرية أصيلة، تفضل مع جوزها 21 سنة، وتطلب منه الطلاق؟ أنا عندي منه سلمى وسليم".

وأكدت داليا على نفي هذه الشائعات، قائلة: "أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف أبدًا، أنا حتى استغربت! زمايلي أنفسهم يسألوني سؤال زي ده، بقابل صحابي بيسألوني سؤال زي ده، والله يا جماعة ما طلبت الطلاق من شريف سلامة، صدقوني!".

داليا مصطفى وشريف سلامة

وتزوج الثنائي داليا مصطفى وشريف سلامة في عام 2004، حيث جمعت بينهما قصة حب خلال دراستهما الجامعية بالمعهد والتي بدأت بزمالة منذ السنة الأولى بالمعهد ثم تحولت الزمالة إلى قصة حب في السنة الثانية انتهت بخطوبتهما في السنة الرابعة وزواجهما بعد التخرج.

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