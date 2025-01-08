وزير فرنسي: الاتحاد الأوروبي سيدافع عن حدوده ردا على تهديدات ترامب بشأن جرينلاند

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لأي دولة "بمهاجمة حدوده السيادية" بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدنمارك ورفضه استبعاد الاستيلاء على جرينلاند بالقوة.

وجاء التحذير الفرنسي في الوقت الذي أعرب فيه زعماء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم المتزايد، بعد أن عرض ترامب مخططاته بشأن جرينلاند وقناة بنما في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع.

جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، هي إقليم دنماركي يتمتع بالحكم الذاتي ولا يشكل جزءًا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بارو لإذاعة فرانس إنتر بعد سؤاله عن احتمال محاولة الولايات المتحدة الاستيلاء على جرينلاند من الدنمارك بالقوة: "من الواضح أنه لا يوجد مجال لأن يسمح الاتحاد الأوروبي لدول أخرى في العالم، مهما كانت، وحتى روسيا، بمهاجمة حدوده السيادية".

"نحن قارة قوية، ونحن بحاجة إلى تعزيز أنفسنا أكثر."

وتحتفظ الدنمارك بالسيطرة على السياسة الخارجية والأمنية لجرينلاند، على الرغم من خروج الإقليم من الاتحاد الأوروبي عام 1985 بعد استفتاء.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أنه لا يتوقع أن يغزو ترامب جرينلاند، لكنه قال إن أوروبا بحاجة إلى "الاستيقاظ" على عالم أكثر انعدامًا للأمن، وهو ما ينسجم مع تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء، تعهد ترامب بفرض "رسوم جمركية عالية للغاية" على الدنمارك ما لم تتخل البلاد عن السيطرة على جرينلاند.

واقترح ترامب أيضا أن تقوم الولايات المتحدة بضم كندا، ودعا أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى إنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو أكثر من ضعف الهدف الحالي.

وعندما سُئل عما إذا كان سيستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للاستحواذ على جرينلاند أو السيطرة على قناة بنما، قال الرئيس المنتخب: "لا، لا أستطيع أن أؤكد لك أيًا من الأمرين. ولكن يمكنني أن أقول هذا، نحن في حاجة إليهما من أجل الأمن الاقتصادي... نحن في حاجة إلى جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على جرينلاند خلال ولايته الأولى في عام 2019 - وهو الاقتراح الذي وصفته رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن في ذلك الوقت بأنه "سخيف".

وقال بارو إنه يعتقد أن الإجراءات "الإمبريالية" تجاه جرينلاند أو كندا أو قناة بنما "ستكون موضع استقبال سيئ للغاية من قبل الشعب الأمريكي".

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في محادثات بين العواصم الوطنية في الأيام الأخيرة إن زعماء الاتحاد "منزعجون بشدة من تعليقات ترامب". وأضاف أن زيارة نجل ترامب إلى جرينلاند يوم الثلاثاء أثارت ذهول المسؤولين، الذين أخذوا الآن تصريحات الرئيس المنتخب على محمل الجد.

وقال المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي: "كل يوم هناك قلق جديد بالنسبة لنا [من جانب ترامب]"، مضيفًا أن زعماء الكتلة كانوا على اتصال دائم بشأن أفضل السبل للرد بشكل جماعي.

تتضمن معاهدة الاتحاد الأوروبي بندًا للدفاع المتبادل ينص على أنه إذا كان أي عضو "ضحية لعدوان مسلح على أراضيه"، فإن الدول الأخرى "تلتزم تجاهه بتقديم المساعدة بكل الوسائل المتاحة لها". وقد تم استدعاء هذا الإجراء مرة واحدة، من قبل فرنسا، بعد الهجمات الإرهابية في باريس عام 2015.

ودعا بارو المفوضية الأوروبية أيضا إلى اتخاذ إجراءات ضد ما تقول فرنسا إنه تدخل في السياسة الأوروبية من جانب إيلون ماسك ، رئيس شركة تسلا والمقرب من ترامب والذي دعم حزب البديل اليميني المتطرف من أجل ألمانيا قبل انتخابات البلاد وهاجم حكومة حزب العمال البريطانية.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، في إشارة إلى التشريع الأخير للاتحاد الأوروبي لتعديل المحتوى عبر الإنترنت، "لا يمكن نقل النقاش العام إلى منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة المملوكة لمليارديرات أمريكيين دون أي إشراف تنظيمي".

"إما أن تطبق المفوضية الأوروبية هذه القوانين التي أعطيناها لها لحماية مساحتنا العامة بأقصى قوة، أو إذا لم تفعل ذلك، فيتعين عليها أن تعيد السلطة إلى الدول الأعضاء، وإلى فرنسا، للقيام بذلك".