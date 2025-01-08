بينهم أب وأبنائه.. ننشر قائمة ضحايا ومصابي انهيار منزل في البحيرة

شهدت مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حادث انهيار منزل من 3 طوابق، ونتج عن ذلك وفاة طالبة وإصابة 6 آخرين وتم انتشال الجثة والمصابين من أسفل الأنقاض بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتم نقلهم لمستشفى إدكو المركزي.

حادث إنهيار عقار بإدكو



تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بقرية العجرة بمدينة إدكو ووجود متوفين ومصابين، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتبين من المعاينة انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق.

أسماء ضحايا ومصابي حادث إنهيار منزل بإدكو

أسفر الحادث عن وفاة "حنان أشرف ماضي"، 18 عامًا، وإصابة كل من: "مصطفى أشرف ماضي، 17 عامًا، سعاد أشرف ماضى، 18 عامًا، أحمد شعبان ماضي، 61 عامًا، رضا محمد سعد، وأشرف شعبان ماضي، 60 عامًا، شعبان أشرف ماضي، 18 عامًا"، بكسور وجروح متفرقة بالجسم وجميعهم من أسرة واحدة.

وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بإنتداب لجنة المباني الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل وبيان أسباب الانهيار.