خلال ساعات.. بيرسي تاو ينضم إلى قطر القطري

كشف مصدر دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن انضمام الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق إلى فريق قطر القطري خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تم الاتفاق بين الأهلي واللاعب والنادي القطري على الصفقة.

وشدد المصدر على أن بيرسي تاو سوف يتواجد في قطر خلال ساعات للانضمام إلى تدريبات فريقه الجديد، قطر القطري، وإعلان انضمامه رسميا إلى دوري "أريد"، الذي يشهد مشاركة عدد من اللاعبين المصريين مثل حمدي فتحي وأحمد عبدالقادر.

وأشار المصدر إلى أن رحيل بيرسي تاو جاء تمهيدًا للتعاقد مع لاعبين أجانب في الشق الهجومي، وبرحيل اللاعب الجنوب أفريقي بات للأهلي فرصة لقيد عدد ثلاثة لاعبين أجانب في يناير الجاري، في ظل موافقة المغربي رضا سليم على رفع إسمه من قائمة الفريق في يناير بسبب طول فترة إصابته.