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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للتنمية

نيابة عن الرئيس السيسي..

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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غادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة متجها إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية.

ومن المقرر أن يلقي وزير الزراعة خلال القمة كلمة مصر، ورسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي،  للتأكيد على ضرورة صياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية، وتعزز تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب من خلال تسهيل حصولهم على التمويل والقروض الميسرة للوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة، فضلًا عن تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لمواكبة التطور المتزايد في هذا المجال.

ويلتقي وزير الزراعة أيضا على هامش مشاركته في إجتماعات وفعاليات القمة، والتي تعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025، بعض من نظراءه من وزراء الزراعة الأفارقة، وممثلو الهيئات والمنظمات الإقليمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، لبحث سبل التعاون الزراعي المشترك، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في دول القارة السمراء.

الصناعات الزراعية الاتحاد الافريقي التنمية الزراعية الشاملة