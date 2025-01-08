الزوراء العراقي يدخل سباق التعاقد مع كهربا

دخل فريق الزوراء العراقي سباق التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه في دوري نجوم العراق.

ويمتلك محمود كهربا عددا من العروض العربية التي يفاضل بينها في الوقت الحالي للرحيل عن القلعة الحمراء بعد خروجه من حسابات الجهاز الفن بقيادة السويسري مارسيل كول.

ويفاضل كهربا بين عرض الاتحاد الليبي والزوراء العراقي بالإضافة إلى عرض آخر من الدوري القطري، ولكن اللاعب لم يحسم مصيره النهائي في الشتاء الجاري، الذي بات من المؤكد خروجه من الأهلي.

وكانت البوابة نيوز أشارت في وقت سابق إلى اتفاق محمود كهربا والأهلي على الانفصال في يناير الجاري بسبب سوء علاقة كهربا بالمدرب وحالته النفسية السيئة بعد إهدار ركلة ترجيح حاسمة أمام باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي ببطولة الانتركونتيننتال، وجاء بعدها هجوم كبير من جماهير الأهلي عليه.