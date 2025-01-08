تليفزيون "بريكس": زيمبابوي تسعى لتعزيز صادرات الماس من خلال الارتقاء بقطاع التعدين

أكد نائب رئيس زيمبابوي "قسطنطين شيوينجا" على أهمية الجهود المبذولة من أجل زيادة صادرات الماس عن طريق الارتقاء بقطاع التعدين في البلاد.

وقال شيوينجا - حسبما ذكر تلفزيون "بريكس" في نسخته الإنجليزية اليوم /الأربعاء/ - إن صناعة الماس تواجه تحديات وفرصا غير مسبوقة في نفس الوقت.

من جانبهما، أشار نائب وزير المناجم والتنمية التعدينية في زيمبابوي "بوليت كامبامورا" ووزير الدولة للشئون الإقليمية واللامركزية في مقاطعة "مانيكالاند" ميشيك موجادزا إلى أن الدولة لا تدخر وسعا في تقديم الدعم المطلوب للارتقاء بقطاع التعدين في البلاد.

وأعرب موجادزا عن امتنانه لرئيس زيمبابوي "إمرسون منانجاجوا" لدعمه المستمر من أجل تطوير قطاع التعدين، مشيرا إلى أن المهمة التي ستعمل عليها زيمبابوي تتمثل في ضمان استفادة البلاد من مواردها الطبيعية والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد قطاع التعدين في زيمبابوي مساهما مهما في اقتصاد البلاد، حيث يمثل نحو 12 % من الناتج المحلي الإجمالي و80 % من عائدات التصدير.

يذكر أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

