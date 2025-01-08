رئيس مياه البحر الأحمر يوجه بالالتزام بإجراءات مراقبة الجودة

شدد المهندس أحمد شعبان، رئيس شركة مياه البحر الأحمر خلال تفقده لمحطة تحلية المياه بمدينة سفاجا على الالتزام بإجراءات مراقبة جودة المياه المنتجة من المحطة، كما قام بمتابعة جميع التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية التي يتم إجراؤها على عينات المياه خلال تفقده لمعامل محطة تحلية المياه بمدينة سفاجا، موجهًا قطاع المعامل للتأكد من مطابقة العينات للمواصفات القياسية والصحية، جاء ذلك خلال تفقد جميع مواقع الشركة بمدينة سفاجا لمتابعة سير العمل.

ووجه خلال جولته بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات القياسية للتشغيل والصيانة مع الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الشركة.

وأضاف شعبان، أن محافظة البحر الأحمر تشهد أعمال تطوير في محطات التحلية بما يتواكب مع خطة الدولة الخاصة بالتوسع في تنفيذ محطات التحلية بالمدن الساحلية لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب.