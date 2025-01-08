الزمالك يستعد لأبو قير بالكأس.. جروس يختبر لاعبيه لتحديد مصيرهم مع الفريق

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمواجهة الفريق الإسكندرانى أبو قير للأسمدة، فى تمام الثانية والنصف من مساء غد الخميس، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر.

ويأمل الفارس الأبيض، للهروب من ذاكرة النسخة الماضية، والتى خرج من ربع النهائي من بطولة كأس مصر في النسخة الماضية، بعدما تلقى الهزيمة من طلائع الجيش بنتيجة 5-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة هدف مقابل هدف.

ويسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تقييم مستوى ثلاثة من لاعبي الفريق في المباريات القادمة، وذلك من أجل تحديد مصيرهم مع النادي سواء بالاستمرار ضمن التشكيلة الأساسية أو الموافقة على إعارتهم خلال الفترة المقبلة.

ويعتزم جروس لاستغلال مواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، لاختبار مجموعة من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص للمشاركة في المباريات الأخيرة.

جروس يختبر لاعبيه لتحديد مصيرهم مع الفريق

ويسعى جروس لمنح الفرصة للثلاثي محمد صبحي حارس المرمى، ومحمد عاطف، وحمزة المثلوثي للمشاركة أساسيين في تلك المباراة من أجل الوقوف على مستواهم الفني والبدني في مواجهة رسمية.

ويركز المدير الفني على منح الراحة لعدد من اللاعبين الأساسيين في المباراة المقبلة أمام أبو قير للأسمدة، بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، وذلك لتجنب الإرهاق الزائد وإهدار المجهود.

كما يعتزم جروس إعادة ترتيب أوراق الفريق خلال الأيام المقبلة، بما يتناسب مع احتياجات الزمالك.

وبالتوازي مع هذه الخطوات، منحت إدارة الزمالك المدير الفني الضوء الأخضر لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الفريق الأول، سواء من خلال تحديد اللاعبين الجدد الذين سيتم التعاقد معهم أو تحديد اللاعبين الذين سيغادرون الفريق سواء بالإعارة أو بصفة نهائية.

وستتم عملية التقييم بشكل موضوعي وفقاً لاحتياجات الفريق وظروفه في المرحلة المقبلة، مع تحديد مصير اللاعبين الذين لا يتناسبون مع خطة الجهاز الفني.

كما قرر كريستيان جروس، استبعاد الثنائي المصاب مصطفى الزناري ومحمود بنتايك من قائمة الفريق لمباراة أبو قير للأسمدة فى بطولة كأس مصر.

وتأكد غياب الزناري عن المباراة نتيجة لإصابته في العضلة الخلفية، بينما يعاني بنتايك من إصابة في الكتف، مما يمنعه من المشاركة في اللقاء المقبل.

ويأمل الجهاز الطبي في أن يتمكن اللاعبان من العودة للتدريبات في أقرب وقت بعد اكتمال برنامجيهما التأهيليين.

وبذلك، سيواصل جروس تحضير باقي لاعبي الفريق، معتمدًا على الخيارات المتاحة له في المباراة المهمة ضد أبو قير للأسمدة.