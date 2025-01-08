انتعاش أعمال القطاع العقاري بسلطنة عمان في نهاية عام 2024

شهد حجم أعمال القطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد في سلطنة عمان ارتفاعا فاقت نسبته 28% بنهاية عام 2024 في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، ومسجلا حجم صفقات قيمتها 1ر3 مليار ريال عماني مقابل 4ر2 مليار ريال في ديسمبر 2023.

جاء ذلك في تقرير صدر عن مركز الإحصاءات والمعلومات التابع للحكومة العمانية رصد ارتفاعا نسبته 9ر1٪ في عدد عقود البيع والشراء في القطاع العقاري.

كما شهدت المبيعات بنظام التقسيط الأجل الممتد ارتفاعا بنسبة 44ر8٪ خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، كما زادت صفقات البيع العقاري بنظام المبادلة وسداد الفارق بنسبة 18% خلال نفس شهري المقارنة.

