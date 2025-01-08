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الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انتعاش أعمال القطاع العقاري بسلطنة عمان في نهاية عام 2024

سلطنة عمان
سلطنة عمان
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شهد حجم أعمال القطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد في سلطنة عمان ارتفاعا فاقت نسبته 28% بنهاية عام 2024 في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، ومسجلا حجم صفقات قيمتها 1ر3 مليار ريال عماني مقابل 4ر2 مليار ريال في ديسمبر 2023.
جاء ذلك في تقرير صدر عن مركز الإحصاءات والمعلومات التابع للحكومة العمانية رصد ارتفاعا نسبته 9ر1٪ في عدد عقود البيع والشراء في القطاع العقاري.
كما شهدت المبيعات بنظام التقسيط الأجل الممتد ارتفاعا بنسبة 44ر8٪ خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، كما زادت صفقات البيع العقاري بنظام المبادلة وسداد الفارق بنسبة 18% خلال نفس شهري المقارنة.
 

القطاع العقاري بسلطنة عمان سلطنة عمان