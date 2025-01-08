انسحاب إسرائيلي وتحرير رهائن.. إذاعة «كان» العبرية تنشر بنود وثيقة صفقة غزة

نشرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، وثيقة تفصل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي يجري التفاوض عليه في الدوحة بقطر.

وتحدد الوثيقة كيف ستنسحب إسرائيل من وسط غزة، خاصة من ممر نتساريم، وتفكك البؤر الاستيطانية العسكرية بالكامل، حسبما ذكرت صحيفة جيروزالم بوست نقلاً عن هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

وتتضمن الوثيقة تفاصيل حول كيفية سماح جيش الدفاع الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وكيف ستوافق حماس على إطلاق سراح الرهائن، بدءًا بالنساء.

وقالت الوثيقة إنه تقرر أن يتم في اليوم الأول إطلاق سراح ثلاث رهائن إسرائيليات، وفي اليوم السابع، أربع رهائن أخريات، وبعد ذلك، ثلاث رهائن كل سبعة أيام - بدءًا من الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وتتضمن الوثيقة أيضا تفاصيل حول قائمة الرهائن التي يتعين على حماس تقديمها.

وتنص على أنه يتعين على حماس تقديم معلومات بحلول اليوم السابع عن عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الإنسانية الأولى.

وبحسب "كان"، فإن إسرائيل تطالب في هذه الوثيقة بترحيل ما لا يقل عن 50 عضوا من حماس إما إلى الخارج أو إلى غزة، لكنها الآن تطالب بعدد أكبر.