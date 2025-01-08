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الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس قطاعات الإنتاج يترأس جولة تفقدية لمحطة توليد كهرباء إسنا

جانب من الزياره
جانب من الزياره
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أجرى المهندس إبراهيم عبيد رئيس قطاع الإنتاج، جولة بمحطة توليد الكهرباء بإسنا بالاستماع لمشكلات بعض العاملين والخاصة بالمنطقة السكنية، وزيارة لشبكة المفاتيح وتفقد المبنى الإداري للمحطة، كما قام بمتابعة اعمال التطوير في "منظومة الحريق الجديدة " والتي يقوم بها الآن ممثلين من قطاع السلامة والصحة المهنية بالشركة، وعلى رأسهم المهندس عمرو بطيط، والمهندس عادل عبد الحميد.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس هشام كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية، بالمتابعة المستمرة لجميع الأعمال التي تتم بمواقع الشركة المختلفة، وأيضا لمتابعة الوحدة رقم (6) على الشبكة والتي انتهت أعمال التطوير عليها.

كما أشاد رئيس قطاع الإنتاج بالمجهود الكبير الذي يبذله جميع العاملين بالمحطة وحفاظهم على هذا الصرح العظيم ومجهوداتهم.

شركه المحطات المائية رئيس قطاع الإنتاج وزيارة لشبكة المفاتيح وتفقد المبنى الاداري للمحطة